Ограбление банка в Петербурге попало на видео

Появились кадры ограбления банка на проспекте Ветеранов в Кировском районе Санкт-Петербурга. Их опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

На видео мужчина в черной маске открыл огонь в потолок, поэтому никто не пострадал. Он поставил сумку на стол и заставил сотрудницу закидывать туда пачки купюр. После чего неизвестный сразу же скрылся.

ЧП случилось 11 июля, около 16:40. Злоумышленник вбежал в здание филиала банка, что-то прокричал, выстрелил и забрал четыре миллиона рублей.

Полицейские ищут грабителя, в городе объявлен план «Перехват», писали СМИ. Правонарушитель объявлен в розыск.

Приметы стрелявшего: рост — около 170 сантиметров, был одет в темно-серую толстовку с капюшоном.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте работают правоохранители.