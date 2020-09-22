На Цветном бульваре была ограблена квартира

Москвичка, ее сын и риелтор подверглись разбойному нападению в собственной квартире на Цветном бульваре. На них напали двое неизвестных. Они проникли в дом под предлогом осмотра жилья для последующей покупки.

Произошло это, по данным источника «360», 21 сентября. Полицейские установили, что двое мужчин в медицинских масках вошли в квартиру, и связали пластиковыми стяжками руки риелтору, женщине, проживавшей в квартире, и ее сыну, ученику четвертого класса.

Злоумышленники угрожали им предметами, похожими на пистолеты, и похитили два сотовых телефона агента по недвижимости за 80 тысяч рублей и имущество на сумму пять миллионов 534 тысячи рублей.

Ведется следствие, выясняются обстоятельства случившегося.