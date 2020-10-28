Ограбивший супермаркет мужчина попался полиции в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который украл несколько бутылок со спиртным из супермаркета. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
По данным информагентства, за помощью к правоохранителям обратился сотрудник одного из магазинов в Приморском районе. По его словам, некий посетитель ударил охранника в лицо и убежал с похищенным алкоголем. Стражи правопорядка оперативно задержали нарушителя, у которого при себе оказался травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело.