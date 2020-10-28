Ограбивший супермаркет мужчина попался полиции в Петербурге

По данным информагентства, за помощью к правоохранителям обратился сотрудник одного из магазинов в Приморском районе. По его словам, некий посетитель ударил охранника в лицо и убежал с похищенным алкоголем. Стражи правопорядка оперативно задержали нарушителя, у которого при себе оказался травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело.