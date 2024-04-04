Криминал 04 апреля 2024, 14:31 Ограбивших ювелирный магазин воров задержали в Нижегородской области

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Полицейские задержали двух мужчин, которые в феврале ограбили ювелирный магазин в Богородске на 4,2 миллиона рублей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.

Мужчины ворвались в магазин, один из них повалил на пол продавца, а другой схватил с витрины лотки с украшениями. Потом оба преступника сбежали. Их удалось найти в квартирах друзей, где нижегородцы прятались от полиции. Как стало известно, мужчины уже были судимы, теперь они стали фигурантами нового уголовного дела.

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