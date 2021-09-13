Ограбившему девочку в Солнечногорске предъявили обвинение в попытке изнасилования

Ограбивший девятилетнюю девочку в Солнечногорске мужчина, по данным следователей, пытался ее изнасиловать. Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что следствие требует его арестовать.

«Предъявлено обвинение 38-летнему ранее судимому мужчине. Он обвиняется в совершении покушения на преступление против половой неприкосновенности ребенка, а также в совершении разбойного нападения. Следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

По информации следствия, 11 сентября 38-летний мужчина в Солнечногорске рядом с домом в микрорайоне Рекинцо напал на девятилетнюю девочку. Он забрал у нее мобильный телефон, затем дважды ударил ладонью по лицу.

Во время допроса оказалось, что мужчина планировал не только ограбить девочку, но и изнасиловать. Однако его спугнули прохожие, которых девочка позвала на помощь.

Мужчина ранее был судим за имущественные преступления.

Расследование уголовного дела о нападении на девочку в Солнечногорске находится на контроле руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина.