Криминал 11 сентября 2023, 15:35 Ограбившего магазин и избившего продавщицу тюменца заключили под стражу

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В Тюмени заключили под стражу на время следствия местного жителя, которого подозревают в ограблении продуктового магазина и избиении продавщицы. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Мужчина ворвался в магазин, схватил понравившиеся продукты и избил продавщицу, которая пыталась его остановить. Мужчину в итоге задержали полицейские, возбудили уголовное дело, на время следствия он останется под стражей.

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