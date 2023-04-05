Криминал 05 апреля 2023, 00:31 Ограбившего ломбард в Челябинске мужчину задержали

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Полицейские Челябинска задержали мужчину, который ограбил ломбард. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

Преступление злоумышленник совершил в ломбарде на проспекте Ленина. Он попросил посмотреть золотую цепочку, стоимость которой составляет свыше 2,5 тысячи рублей. Когда сотрудница достала украшение, мужчина выхватил его из рук и убежал. Спустя время сотрудники органов нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Коркинского района 1996 года рождения. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража».