Офтальмолог из Тюмени заработал почти миллион на лжеоперациях по коррекции зрения

В Тюмени отправили под суд офтальмолога одной из частных городских клиник. Ему придется ответить за мошенничество. По данным следствия, он обманывал пенсионеров, обещая провести им операции по улучшению зрения. Доверчивые люди выкладывали деньги, а в итоге получали в лучшем случае уколы витаминов.

С одной из пострадавших он взял 43 тысячи рублей, но попросил не платить через кассу, а передать часть наличными, а часть перевести на банковскую карту, сообщило «МВД медиа».

Пенсионерка послушалась. После лжеоперации ее зрение не улучшалось, а стало еще хуже. В итоге в полицию обратилась ее родственница. При обращении к офтальмологу по месту жительства выяснилось, что никакой операции пострадавшей не проводили.

После этого было возбуждено дело о мошенничестве. В ходе следствия выяснилось, что врач успел провести 16 таких «операций» и заработал почти миллион рублей. Больше половины потерпевших оказались пожилыми людьми. У четырех из 16 человек офтальмолог еще и занял денег, рассказав о том, что у него якобы болен отец.

Офтальмолог признался в содеянном. По его словам, он тратил деньги на личные нужды, а пациентам просто делал уколы с витаминами. В некоторых случаях предписывал носить временные линзы, рассчитанные на два месяца. При этом одна из пострадавших не знала об этом и ходила в них полгода.

Некоторым потерпевшим врач уже вернул деньги. Остальным обещает возместить ущерб в ближайшее время. Рассмотрение дела в суде уже началось.