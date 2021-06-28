Офицеров авиации ФСБ арестовали по делу о мошенничестве

Троих офицеров управления авиации ФСБ России отправили на два месяца в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом в 235-м Гарнизонном военном суде сообщили ТАСС.

По делу о мошенничестве проходят начальник шестого отдела управления авиации (УА) ФСБ Юрий Кравченко, его заместитель подполковник Артем Сохин, а также один из офицеров этого подразделения Сергей Романов. Всем им предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Газета «Коммерсант» сообщила, что дело связано с хищением порядка 63,5 миллиона рублей. Предположительно, речь идет о контрактах, заключенных УА ФСБ со ставропольской компанией «АсСтрой» в 2017–2019 годах, согласно которым фирма должна была установить в Воркуте комплекс хранения технического имущества для воздушных судов. Эта фирма уже выполняла подобные заказы УА ФСБ и в других регионах, отметило издание.

Ранее Следственный комитет возбудил дело против летного директора авиакомпании S7, которого заподозрили в коммерческом подкупе.