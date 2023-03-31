Криминал 31 марта 2023, 08:05 Офицера обвинили в непредотвращении нападения на Россию — СМИ «Коммерсант»: офицера обвинили в непредотвращении нападения на Россию РИА «Новости»

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В России завели уголовное дело за превышение должностных полномочий и нарушение правил несения боевого дежурства. Офицера обвинили в том, что он не предотвратил жертвы при ракетном обстреле Белгородской области, сообщили источники «Коммерсанта».

По их словам, военные следователи впервые в современной истории квалифицировали преступление по части второй статьи 340 Уголовного кодекса России. Офицера обвинили в нарушении правил несения боевого дежурства по обнаружению и отражению внезапного нападения на страну либо по обеспечению ее безопасности с тяжкими последствиями. Кроме того, ему предъявили обвинение по части третьей статьи 286 Уголовного кодекса за превышение должностных полномочий. Военнослужащему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Фигурант дела нес службу, когда весной 2022 года Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область. Первый отдел военного следственного управления СКР по Западному военному округу выяснил, что люди и техника могли пострадать из-за его действий. Офицера арестовали в мае и этапировали из Курска, где находится гарнизонный военный суд, в Санкт-Петербург.

Украинские войска регулярно обстреливают приграничные территории России. Село Черемошное в Белгородской области 29 марта 2023 года атаковали, повредив линии электроснабжения. Никто не пострадал.