Офицера ФСИН из Владикавказа заподозрили в халатности, из-за которой жестоко убили девушку

Начальник Иристонской уголовно-исполнительной инспекции управления УФСИН попал под следствие. СК считает, что подполковник вовремя не отреагировал на действия мужчины и это привело к убийству.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Северная Осетия — Алания, офицер вовремя не сообщил следователям, что один из обвиняемых нарушил домашний арест. Мужчина выходил из дома с 15 июня по 28 июля 2019-го, но сотрудник ФСИН никак на это не отреагировал. Таким образом, обвиняемого не арестовали и он совершил еще одно преступление.

В итоге на подполковника завели уголовное дело по статье «Халатность». Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются, а следователи решают вопрос с предъявлением обвинений офицеру.

Сайт kp.ru уточняет, что речь идет о Вадиме Техове, который 18 сентября 2019-го жестоко убил свою бывшую супругу Регину Гагиеву. Мужчина был под домашним арестом из-за другого тяжкого преступления. Постановление суда Техов неоднократно нарушал, о чем и должен был проинформировать следствие офицер ФСИН.

Техов пришел на работу к экс-супруге и в порыве ревности 10 раз ударил ее ножом. Девушка скончалась в реанимации спустя девять дней. Убийцу арестовали.