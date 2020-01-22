Офицера ФСИН из Владикавказа заподозрили в халатности, из-за которой жестоко убили девушку
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Северная Осетия — Алания, офицер вовремя не сообщил следователям, что один из обвиняемых нарушил домашний арест. Мужчина выходил из дома с 15 июня по 28 июля 2019-го, но сотрудник ФСИН никак на это не отреагировал. Таким образом, обвиняемого не арестовали и он совершил еще одно преступление.
В итоге на подполковника завели уголовное дело по статье «Халатность». Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются, а следователи решают вопрос с предъявлением обвинений офицеру.
Сайт kp.ru уточняет, что речь идет о Вадиме Техове, который 18 сентября 2019-го жестоко убил свою бывшую супругу Регину Гагиеву. Мужчина был под домашним арестом из-за другого тяжкого преступления. Постановление суда Техов неоднократно нарушал, о чем и должен был проинформировать следствие офицер ФСИН.
Техов пришел на работу к экс-супруге и в порыве ревности 10 раз ударил ее ножом. Девушка скончалась в реанимации спустя девять дней. Убийцу арестовали.