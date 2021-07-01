Офицер три месяца прикидывался больным ковидом благодаря купленной справке

Офицер ВМФ почти три месяца притворялся больным ковидом, чтобы не служить. Северодвинский гарнизонный военный суд признал его виновным в уклонении от обязанностей.

Как сообщили РИА «Новости» в Главном военном следственном управлении СК РФ, симулянтом оказался капитан третьего ранга Кирилл Мальков из войсковой части 25640. Он сообщил руководству, что заразился коронавирусом, когда был в командировке. В подтверждение своих слов офицер предоставил две медицинские справки о том, что с 10 сентября по 2 декабря 2020 года был на больничном.

Следствие установило, что Мальков купил справки, а сам в указанное время перемещался между Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодаром.

Офицера признали виновным в уклонении от службы путем подлога документов. Его ограничили по военной службе на девять месяцев. Малькову также нужно будет заплатить государству 15% денежного довольствия. Во время наказания его не могут повысить, и этот срок не зачтется в выслугу лет для присвоения очередного воинского звания.

Генпрокуратура сообщила, что с начала года в России заблокировали более 220 сайтов по продаже медицинских документов. В ведомстве рассказали, что под особым контролем ресурсы, где предлагают купить паспорта и сертификаты о вакцинации от коронавируса.