Криминал 16 января 2024, 17:24 Офицер Росгвардии получил шесть лет за неэффективную защиту Крымского моста Росгвардеец Волков получил шесть лет за неэффективную защиту Крымского моста РИА «Новости»

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Бывшего главу отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова приговорили к шести годам колонии общего режима по делу о поставках неэффективных радиолокационных комплексов для обороны Крымского моста. Это решение вынес Второй Западный окружной военный суд, написал ТАСС.

Волкова признали виновным в превышении должностных полномочий. Суд в срок наказания зачел время, которое подсудимый провел под домашним арестом. При этом Волкова не лишили воинского звания и наград, у Росгвардии осталось право подать гражданский иск против военнослужащего.

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Государственный обвинитель в ходе прения сторон требовал приговорить Волкова к семи годам, а также лишить его государственных наград и звания. Подсудимый свою вину признавать отказался и заявил, что действовал согласно законодательству и установленному порядку. Судья отмечал, что закупленные комплексы оказались работоспособными, но им требовалась дозакупка специальных изделий и модернизация.

Волкова задержали в марте 2023 года в его рабочем кабинете в Москве, уточнил RT. Ущерб от его действий оценили почти в 400 миллионов рублей.