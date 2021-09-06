Односельчане обвиняемого в убийстве педофила собрали деньги на адвоката

Жители поселка Прибрежной Самарской области собрали деньги на адвоката мужчине, которого обвиняют в убийстве предполагаемого педофила. Тело последнего обнаружили через неделю после того, как обвиняемый наткнулся на видео, где растлевали его несовершеннолетнюю дочь.

Сразу после задержания односельчанина в местной группе организовали сбор денег. Как сообщил отец обвиняемого «Известиям», деньгами помогли не друзья или родственники, а незнакомые люди из поселка.

Тело предполагаемого педофила с ножевым ранением нашли в лесу около поселка Винтай Красноглинского района Самары. Убитым оказался подозреваемый в изнасиловании девочек шести и восьми лет. Под подозрение попал отец одной из пострадавших девочек, который узнал о случившемся случайно: он увидел видео в телефоне подозреваемого. Позже папа ребенка сам сдался полиции.

Мама подозреваемого в педофилии не верит, что он мог изнасиловать маленьких девочек. На странные обстоятельства дела указывала знакомая убитого мужчины.

Обвиняемого в убийстве жителя поселка Прибрежный отправили под домашний арест.