Одноклассница назвала убитую в Домодедове девушку «душой компании»
Она училась достаточно хорошо. Она хорошо знала предметы. С одноклассниками проблем не было. С ней все хорошо общались. Она была душой компании. Врагов не было никогдаодноклассница.
По ее словам, школьница дружила с несколькими девочками и одним мальчиком из класса. При этом она заявила, что общалась с подозреваемыми в убийстве в соцсетях.
«Он рассказывал, что пошел провожать ее до дома. Но что, он с ней сделал, не сказал. Я с ним переписывалась», — отметила школьница.
Что касается семьи, то девушку после ухода отца воспитывала мама.
«Потом она жила с отчимом. Я знаю, что у нее есть сестра и два брата. Детей забирали в приют на какое-то время. Потом их опять вернули матери. Был исправительный срок», — добавила собеседница.
Она также рассказала, что какое-то время ходила с одноклассницей на волейбол.
Источник «360» в правоохранительных органах добавил, что мать девочки нигде не работает. Женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также источник рассказал, что девушка раньше не раз уходила из дома.
В пресс-службе УМВД РФ по Московской области «360» сообщили, что ранее получили сообщении от 44-летней жительницы Домодедова. Она рассказала, что ее дочь ушла из дома и пропала. Это было 10 октября.
Полиция начала поиски и спустя несколько дней обнаружило тело школьницы в канализационном колодце. Девушку задушили. В ее убийстве подозревается 20-летний молодой человек из Ульяновской области. Его задержали и открыли уголовное дело об убийстве.
По предварительным данным, парень повздорил с девушкой в одном из скверов Домодедова. После этого он ее изнасиловал и задушил.