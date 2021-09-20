Одноклассник рассказал об увлечении пермского стрелка темами оружия и войны

Одноклассник молодого человека, который устроил расстрел студентов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), рассказал «360» о его пристрастиях к военной теме и к теме оружия. По последним данным, в результате нападения есть погибшие и пострадавшие.

«Было понятно, потому что любил всякие такие темы на уроках. Как что с войной и оружием, он отвечал», — заявил собеседник «360».

Одноклассник добавил, что с компанией стрелка никогда не общался.

Сообщения о стрельбе в ПГНИУ стали поступать в 11:00 (09:00 по московскому времени). Сначала студенты не поняли, что происходит. Они подумали, что кто-то взрывает петарды. Однако после того, как учащаяся увидела на улице раненого, стало понятно, что кто-то открыл огонь по преподавателям и студентам вуза.

Позже выяснилось, что стрелял один из студентов университета. При задержании его ранили. Поступает разная информация о его состоянии. По одной версии, он ранен, но жив, по другой — стрелок скончался.

СК сообщил, что погибли восемь человек. Больше 10 ранены. Открыто уголовное дело об убийстве двух и более лиц. На место трагедии направились губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Минздрава Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Об этом написал ТАСС.