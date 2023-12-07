Криминал 07 декабря 2023, 11:39 Одной из причин стрельбы в школе Брянска назвали халатность Депутат Хинштейн: стрельба в Брянске произошла из-за нарушений хранения оружия Пресс-служба Следственного комитета

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Халатное отношение к хранению оружия привело к стрельбе в Брянске. Школьница воспользовалась ружьем отца. Депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале напомнил об ответственности для владельцев огнестрела.

«Одна из причин произошедшей трагедии в брянской школе — халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. <…> Контроль за хранением и использованием оружия не должен быть формальностью», — заявил он.

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Хинштейн обратил внимание, что оружие должно лежать в сейфе. Доступ к нему при соблюдении правил мог иметь только владелец. Депутат заявил, что за небрежное хранение, повлекшее тяжкие последствия, в России ввели ответственность.

Школьница устроила стрельбу в брянской школе, предположительно, из охотничьего ружья своего отца. Хинштейн отмечал, что она принесла его в кабинет спрятанным в тубус.

Пострадали пять человек. Двое, в том числе сама нападавшая, погибли. Отца девочки, по информации СМИ, задержали.