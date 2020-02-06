Одного из возможных убийц Япончика задержали

Следственный комитет и МВД задержали возможного участника убийства Япончика — Муртазу Шаданию. Вора в законе застрелили в 2009 году в Москве.

Шаданию обвиняют в незаконном обороте оружия и убийстве. СК просит суд арестовать его. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, Шадания был участником организовавшей убийство Япончика преступной группировки. Муртаза причастен к планированию убийства. Он вел скрытое наблюдение за Вячеславом Иваньковым (настоящее имя вора в законе). Подозреваемый достал оружие, из которого потом застрелили Япончика. В день нападения — 28 июля 2009 года — Шадания следил за территорией рядом с рестораном, где находилась жертва, и обеспечивал безопасность сообщникам. Расследование дела об убийстве продолжается.

Вячеслав Иваньков был одним из самых влиятельных криминальных авторитетов России. Покушение на него произошло, когда он выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. Преступник стрелял в него из снайперской винтовки СВД с оптическим прицелом. Стрелок находился в припаркованной рядом с рестораном «газели». В крайне тяжелом состоянии Япончика госпитализировали. Иваньков умер 9 октября 2009 года.