Криминал 14 февраля 2024, 17:32 Одного из успешных музыкальных педагогов из Пермского края обвинили в разврате Mash: успешного учителя музыки из Пермского края обвинили в развращении девочки РИА «Новости»

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Преподавателя музыки из города Очера Пермского края обвинили в разврате 16-летней ученицы, сообщил Mash. По данным Telegram-канала, речь идет об одном из лучших педагогов края, которого не раз отмечали за успешную работу.

Мать девочки заявила, что учитель склонял ее 16-летнюю дочь к интимной связи и оказывал ей знаки внимания достаточно долгое время — с декабря 2022-го по сентябрь 2023 года. Но узнали об этом только через девять месяцев. После сразу обратились в полицию.

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По данным Mash, 61-летнего учителя задержали и возбудили против него уголовное дело. Если его вину докажут, мужчине грозит до трех лет лишения свободы и лишение права работать с детьми на срок до 10 лет. А при условии, если данные не подтвердятся, проверка будет ждать уже мать школьницы за ложный донос.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал о вымогательстве у 22-летней учительницы математики из Пензы после непродолжительного романа с 15-летнем подростком. После расставания парень начал требовать от нее крупную сумму за молчание, а потом к этому подключилась и его мать, снизив денежные требования. В итоге педагог не выдержала и обратилась в полицию.