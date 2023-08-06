Криминал 06 августа 2023, 19:01 Одного из участников избиения потерявшего ногу бойца СВО задержали в Забайкалье Полиция сообщила о задержании участника избиения бойца СВО в Забайкалье

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В Забайкалье задержали одного из участников нападения на участника СВО, потерявшего ногу в ходе боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Задержанному 27 лет. Его подозревают в совершении преступлений по двум статьям: «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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Мужчину поместили в изолятор временного содержания, добавили в пресс-службе.

Участника СВО избили в Нерчинско-Заводском районе. По данным главы Забайкалья Александра Осипова, в настоящее время пострадавший идет на поправку и чувствует себя лучше.

«Реакция будет быстрой и жесткой. В соответствии с законом. Все правоохранительные органы действуют. Никто не уйдет от ответственности», — заверил Осипов.

Глава региона добавил, что предложил пострадавшему и медикам направить мужчину на обследование в одно из медучреждений Читы или Краснокаменска.

«Настроение у него бодрое. Сказал, что обидно, что есть такие люди, с которыми он столкнулся», — заключил Осипов.