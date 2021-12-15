Михаила Федяева, являющегося одним из собственников шахты «Листвяжная», задержали в Кемеровской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Федяев задержан ночью, [находится] в изоляторе временного содержания», — заявил собеседник агентства.

Известно, что Михаил Федяев также возглавлял холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС). Именно в его составе работала шахта.

ЧП на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября. Тогда там взорвался метан, что повлекло за собой гибель 51 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц и халатности.

К ответственности по этому делу до этого момента привлекли пять человек, которым уже предъявили обвинения. Суд Кемеровской области арестовал директора шахты Сергей Махраков и управляющего одним из ее участков Сергея Герасименко. Никто из фигурантов уголовного дела не признал вину в деяниях, которые им вменили следователи.