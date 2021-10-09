Одного из обвиняемых по делу об отравлении алкоголем в Оренбуржье арестовали

Одного из-задержанных по делу о нелегальной продаже алкоголя в Оренбургской области арестовали. Он пробудет в заключении до 8 декабря.

По данным газеты «Известия», шестерых обвиняемых арестуют 9 октября. Арестованного обвинили по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший смерть двух или более лиц».

В ночь на 7 октября в Оренбургской области произошло массовое отравление алкоголем. Количество жертв росло с каждым днем. Как показали анализы, в крови пострадавших был метанол. У некоторых его концентрация в несколько раз превышала смертельную дозу.

По последним данным, от некачественного алкоголя пострадали 54 человека. Из них скончались 26. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Выяснилось, что паленую водку продавали в пластиковых и стеклянных бутылках с разными этикетками. Следствие завело шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. Расследовать дело взялся центральный аппарат СК.