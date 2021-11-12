Один заключенный зарезал другого в колонии под Саратовом

Утром 12 ноября заключенный ИК-7 в Красноармейске под Саратовом зарезал другого осужденного. Следователи завели уголовные дела об убийстве и халатности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«Вследствие отсутствия должного контроля и надзора со стороны администрации за действиями осужденных 44-летний заключенный в ходе конфликта с 41-летним осужденным нанес ему удар ножом в область плеча. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи завели уголовные дела против предполагаемого убийцы и администрации колонии, которую заподозрили в халатности, повлекшей смерть человека. С устроившим поножовщину заключенным проводят следственные действия. Сотрудники СК допрашивают осужденных и работников исправительного учреждения.

Специалисты ведомства также назначили биологическую и судебно-медицинскую экспертизы.