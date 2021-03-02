Один из убитых под Нижним Новгородом оказался высокопоставленным железнодорожником

Убитый в поселке Кудьма под Нижним Новгородом Анатолий Королев был начальником Нижегородской дирекции связи Горьковской железной дороги (ГЖД). Об этом говорится в некрологе на сайте ведомственной газеты «Волжская магистраль».

«Анатолий Николаевич хорошо знал эксплуатационную деятельность, умел грамотно руководить коллективом, пользовался огромным авторитетом среди коллег. Много сил и энергии вкладывал в повышение эффективности работы Нижегородской дирекции связи и Горьковской железной дороги», — вспомнили о нем коллеги.

28 февраля в поселке Кудьма нашли тела пятилетнего мальчика, его матери, дедушки и бабушки. По версии следствия, семью убил рабочий из-за денег и скрылся с сообщниками с места преступления на машине. На следующий день автомобиль остановили сотрудники ДПС во Владимирской области. Подозреваемого в расправе над семьей и его знакомого задержали.

Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц». Мужчина, которого подозревают в убийстве, уже дал показания.