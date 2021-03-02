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    02 марта 2021, 11:01

    Один из убитых под Нижним Новгородом оказался высокопоставленным железнодорожником

    Андрей Иванов

    Убитый в поселке Кудьма под Нижним Новгородом Анатолий Королев был начальником Нижегородской дирекции связи Горьковской железной дороги (ГЖД). Об этом говорится в некрологе на сайте ведомственной газеты «Волжская магистраль».

    Один из убитых под Нижним Новгородом оказался высокопоставленным железнодорожником

    «Анатолий Николаевич хорошо знал эксплуатационную деятельность, умел грамотно руководить коллективом, пользовался огромным авторитетом среди коллег. Много сил и энергии вкладывал в повышение эффективности работы Нижегородской дирекции связи и Горьковской железной дороги», — вспомнили о нем коллеги.

    28 февраля в поселке Кудьма нашли тела пятилетнего мальчика, его матери, дедушки и бабушки. По версии следствия, семью убил рабочий из-за денег и скрылся с сообщниками с места преступления на машине. На следующий день автомобиль остановили сотрудники ДПС во Владимирской области. Подозреваемого в расправе над семьей и его знакомого задержали.

    Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц». Мужчина, которого подозревают в убийстве, уже дал показания.