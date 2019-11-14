Один из раненых в колледже Приамурья — в тяжелом состоянии
Студент из Благовещенска устроил стрельбу в колледже и убил себя. ГлавноеПодробнее
«Двое пострадавших подростков госпитализированы в Амурскую областную больницу. Одни из них в тяжелом состоянии, у второго — состояние средней тяжести. Третий раненый — в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное», — рассказали «Интерфаксу» в региональном минздраве.
Одного из раненых, 17-летнего молодого человека, прооперировали в Амурской областной детской клинической больнице. Он находится в реанимации. Второй, 17-летний пострадавший, находится в операционной. Позже его переведут в отделение политравмы. Третьему, 20-летнему студенту, делают операцию в Благовещенской городской клинической больнице.
Учащийся Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства утром 14 ноября открыл стрельбу в здании учебного учреждения. Он стрелял из охотничьего оружия, которое было зарегистрировано на него. Погиб один человек, трое получили ранения. Виновник трагедии покончил с собой.
Предварительной причиной случившегося называют конфликт между студентами. По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».