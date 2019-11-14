Один из студентов, пострадавших во время стрельбы в строительном колледже в Благовещенске, находится в тяжелом состоянии. Еще двое также остаются в больницах. У всех раненых врачи зафиксировали множественные огнестрельные ранения.

Студент из Благовещенска устроил стрельбу в колледже и убил себя. Главное Подробнее

«Двое пострадавших подростков госпитализированы в Амурскую областную больницу. Одни из них в тяжелом состоянии, у второго — состояние средней тяжести. Третий раненый — в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное», — рассказали «Интерфаксу» в региональном минздраве.

Одного из раненых, 17-летнего молодого человека, прооперировали в Амурской областной детской клинической больнице. Он находится в реанимации. Второй, 17-летний пострадавший, находится в операционной. Позже его переведут в отделение политравмы. Третьему, 20-летнему студенту, делают операцию в Благовещенской городской клинической больнице.

Учащийся Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства утром 14 ноября открыл стрельбу в здании учебного учреждения. Он стрелял из охотничьего оружия, которое было зарегистрировано на него. Погиб один человек, трое получили ранения. Виновник трагедии покончил с собой.

Предварительной причиной случившегося называют конфликт между студентами. По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».