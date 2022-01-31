facebook_pixel
    31 января 2022, 19:29

    Один из потерпевших по делу о пытках в иркутском СИЗО рассказал об избиениях

    Дарья Новая, Максим Селиков, Ольга Назаркина

    Один из потерпевших по делу о пытках в иркутском СИЗО № 6 Денис Покусаев рассказал, что сотрудник изолятора Василий Луковский, которого обвиняют в превышении полномочий и преступлениях сексуального характера, бил заключенных под песню про «Василису, которая любит веселиться». При этом, по словам Покусаева, было видно, что он получает удовольствие от происходящего.

    Один из потерпевших по делу о пытках в иркутском СИЗО рассказал об избиениях

    «Он испытывал не то что удовольствие, даже наслаждение. Он когда бил, с таким наслаждением бил. Я говорил ему: „Зачем вы бьете, у меня сломана рука, ребра болят“, а он говорил: „Вы что, сюда в санаторий приехали?“», — рассказал Покусаев в комментарии «360».

    Сегодня суд в Иркутске оставил Луковского под стражей. Правозащитник Петр Курьянов, который представляет интересы одного из потерпевших, добавил, что у них были опасения, что сотрудника СИЗО могут выпустить, но было вынесено решение о продлении ареста. Он добавил, что на сегодняшнем заседании стало известно, что Луковский все еще действующий сотрудник СИЗО.

    По словам Курьянова, по делу Луковского шесть человек числятся официально потерпевшими, в отношении этих людей сотруднику СИЗО инкриминируют превышение полномочий, это 286 статья УК РФ, а также 132-ю статью — это преступления сексуального характера.