Один из потерпевших по делу о пытках в иркутском СИЗО рассказал об избиениях

Один из потерпевших по делу о пытках в иркутском СИЗО № 6 Денис Покусаев рассказал, что сотрудник изолятора Василий Луковский, которого обвиняют в превышении полномочий и преступлениях сексуального характера, бил заключенных под песню про «Василису, которая любит веселиться». При этом, по словам Покусаева, было видно, что он получает удовольствие от происходящего.

«Он испытывал не то что удовольствие, даже наслаждение. Он когда бил, с таким наслаждением бил. Я говорил ему: „Зачем вы бьете, у меня сломана рука, ребра болят“, а он говорил: „Вы что, сюда в санаторий приехали?“», — рассказал Покусаев в комментарии «360».

Сегодня суд в Иркутске оставил Луковского под стражей. Правозащитник Петр Курьянов, который представляет интересы одного из потерпевших, добавил, что у них были опасения, что сотрудника СИЗО могут выпустить, но было вынесено решение о продлении ареста. Он добавил, что на сегодняшнем заседании стало известно, что Луковский все еще действующий сотрудник СИЗО.

По словам Курьянова, по делу Луковского шесть человек числятся официально потерпевшими, в отношении этих людей сотруднику СИЗО инкриминируют превышение полномочий, это 286 статья УК РФ, а также 132-ю статью — это преступления сексуального характера.