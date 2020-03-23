Один из погибших в массовом убийстве на Волоколамском шоссе оказался героем-авиадиспетчером

Мужчина, который два дня назад погиб от рук собственного зятя в доме на Волоколамском шоссе, работал в авиации. 14 лет назад он смог развести в воздухе два самолета и таким образом спасти жизни десятков людей.

21 марта на севере Москвы мужчина убил всю семью — жену и ее родителей. Все это случилось на глазах малолетних детей. «Московский комсомолец» узнал детали из жизни погибших.

61-летний Виктор Щипоников, который проживал с зятем-убийцей, долгое время проработал авиадиспетчером. 21 ноября 2006 года во время рабочей смены он заметил ошибку одного из пилотов, который направлял свой частный самолет прямиком навстречу другому судну, летевшему из Риги. Не тратя ни минуты, Щипоников вместе со своими коллегами смогли развести самолеты и успели спасти от неминуемой гибели 50 человек.

У мужчины было двое детей — Мария и Алексей. Дочь стала экономистом и вышла замуж за своего коллегу Станислава. По некоторой информации, у него часто были крупные и ответственные проекты, из-за которых он часто переживал. Возможно, это и стало причиной нервного срыва, который в свою очередь привел к такой трагедии. Еще одна версия — мужчина мог быть под действием неких препаратов.

Официальные причины тройного убийства будет оглашать следствие. Убийцу задержали.

Кадры с места преступления ранее попали в распоряжение «360».