Один человек погиб при перестрелке в Приморье

Две компании устроили перестрелку в приморском поселке Рощино. В результате один человек погиб, сообщил представитель регионального СУ СКР.

Разборки молодых людей засняла камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, что конфликт произошел на парковке. Как минимум у двоих людей в руках похожие на ружья предметы.

По информации краевого УМВД, в результате перестрелки погиб мужчина 1998 года рождения. Пострадавший скончался в больнице. Как уточнили следователи, два человека получили ранения. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — сказал представитель СУ СКР по Приморскому краю в разговоре с РИА «Новости».

Дело завели по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц. На месте продолжают работать следователи-криминалисты. Всех участников перестрелки и очевидцев разыскивают. Обстоятельства и причины смертельного конфликта выясняются.