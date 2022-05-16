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    16 мая 2022, 04:39

    Один человек погиб при перестрелке в Приморье

    Человек погиб из-за перестрелки двух компаний приморском поселке Рощино

    Дарья Бунякова

    Две компании устроили перестрелку в приморском поселке Рощино. В результате один человек погиб, сообщил представитель регионального СУ СКР.

    Разборки молодых людей засняла камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, что конфликт произошел на парковке. Как минимум у двоих людей в руках похожие на ружья предметы.

    По информации краевого УМВД, в результате перестрелки погиб мужчина 1998 года рождения. Пострадавший скончался в больнице. Как уточнили следователи, два человека получили ранения. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

    «По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», — сказал представитель СУ СКР по Приморскому краю в разговоре с РИА «Новости».

    Дело завели по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц. На месте продолжают работать следователи-криминалисты. Всех участников перестрелки и очевидцев разыскивают. Обстоятельства и причины смертельного конфликта выясняются.