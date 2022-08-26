Один человек погиб при перестрелке в кафе Зеленограда

В Зеленоградском административном округе Москвы в перестрелке погиб один человек. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что конфликт со стрельбой произошел в кафе.

Перепалка завязалась между несколькими мужчинами. В какой-то момент один из них достал пистолет и открыл огонь.

По предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек, еще двое пострадали. С огнестрельными ранениями они доставлены в больницы.

По данным телеканала, оба пациента находятся в тяжелом состоянии. У одного — ранение в голову, лопатку и правое плечо, его направили на операцию. Второго ранили в живот и левое предплечье. Из-за сильной боли медики были вынуждены ввести раненого в медикаментозный сон.

На месте происшествия работают органы правопорядка. Причина конфликта и обстоятельства произошедшего выясняются.