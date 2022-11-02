Один человек погиб и четверо получили ранения при стрельбе в США | 360°

02 ноября 2022, 03:32
Один человек погиб и четверо получили ранения при стрельбе в США
Стрельба в Денвере закончилась гибелью одного человека
Полиция обнаружила одного погибшего и четверых пострадавших после стрельбы в американском городе Денвер, штат Колорадо. Об этом местная полиция сообщила в Twitter.
«Обнаружены пять жертв: четыре доставлены в больницу, одна умерла», — отмечается в заявлении.
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Правоохранительные органы США не приводят информацию о личностях погибшего и пострадавших не приводится. Ведется розыск подозреваемого.
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В середине октября неизвестный устроил стрельбу рядом с университетским кампусом в городе Харрисонбург. В результате нападения ранены восемь человек.
Американская полиция не в силах контролировать оборот оружия в разных штатах. Несмотря на ужесточение законодательства, граждане продолжают покупать оружие и применять его на улицах.
США
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