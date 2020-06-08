Очевидцы ночной стрельбы в Москве рассказали о моменте атаки

Более 15 минут мужчина стрелял из окна по машинам и прохожим на улице строителей в Москве. Его квартиру пришлось брать штурмом.

«Олег (один из раненых — прим. ред.) падает, говорит: «У меня нога, мне прострелили ногу». Девочка падает и говорит: «У меня рука». Ну, естественно, мы лежим, полиция в панике бегает нас прикрывает, открывает дверь, говорит: «Давайте быстрее!» — сообщил телеканалу один из очевидцев происшествия Тимур Кокая.

Жена пострадавшего Марина Крапивина рассказала, что ее мужу помог сосед, который снял ремень и остановил кровотечение.

Житель дома на улице Строителей начал палить по своим соседям накануне ночью. Полицейские, которые приехали на место происшествия, сначала начали переговоры, а потом зашли в подъезд. Во время задержания пострадал один из сотрудников правоохранительных органов. Сам преступник также был ранен, его отвезли в больницу.

Против злоумышленника возбудили уголовные дела по статьям «Хулиганство», «Покушении на убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Максимальное наказание по последней статье — пожизненное лишение свободы. В Следственном комитете сообщили, что стрелок умер в больнице.