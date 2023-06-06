Криминал 06 июня 2023, 13:03 Очередного участника банды Басаева обвинили в нападении на военных 24 года назад Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение члену банды Басаева РИА «Новости»

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Уголовное дело о нападении на военных в Дагестане почти 24 года назад передали в Южный военный суд. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение члену банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, уроженцу Шелковского района Чечено-Ингушской АССР, сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчину обвинили в посягательстве на жизнь военнослужащих, участии в банде и активном участии в вооруженном мятеже. По версии следствия, будучи членом банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, он участвовал в нападении на военнослужащих войсковой маневренной части России в Ботлихском районе в августе 1999 года. Обвиняемый произвел прицельные выстрелы из автомата Калашникова в солдат. Погибли 33 человек, еще 34 получили ранения.

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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против уроженца Шелковского района и передало дело на рассмотрение по существу в Южный военный суд.

В мае в тот же суд отправили материалы дела, фигурантом которого стал другой участник банды, а за полгода до этого в Ставрополье задержали еще двух подозреваемых.