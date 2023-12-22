22 декабря 2023, 15:14
Очередного соратника Навального объявили в розыск
МВД России объявило в розыск журналиста Дмитрия Низовцева
Журналиста, ведущего YouTube-канала «Популярная политика» Дмитрия Низовцева* объявили в розыск по уголовному делу. Карточка на него появилась в базе МВД России.
«Низовцев Дмитрий Александрович*. 19.04.1987. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указала полиция.
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По какой именно статье и в каком качестве журналиста объявили в розыск, правоохранители не уточнили. Источник Telegram-канала Shot сообщил, что ему вменили вину в участии в экстремистском сообществе и публичном распространении фейков об армии. Дмитрию Низовцеву* грозит 16 лет колонии.
Уроженец Хабаровского края работал на телевидении и в печатных СМИ на Дальнем Востоке, затем переехал в Москву и стал сторонником оппозиционера Алексея Навального. Теперь журналист ведет канал о политике.
Незадолго до этого объявили в розыск Марию Певчих *. В октябре арестовали трех адвокатов Алексея Навального. Его самого вывезли из колонии во Владимирской области.
*Решением Минюста России включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранных агентов.
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