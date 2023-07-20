Криминал 20 июля 2023, 16:37 Очередного школьника отправили под арест по делу о покушении на Симоньян и Собчак «Коммерсант»: десятиклассника арестовали по делу о покушении на Симоньян и Собчак РИА «Новости»

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Очередной фигурант появился в уголовном деле по подготовке покушения на журналисток Ксению Собчак и Маргариту Симоньян. Им стал учащийся 10-го класса одной из московских школ. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным источника газеты, Басманный райсуд по ходатайству главка Следственного комитета отправил под арест подростка до 14 сентября. По предварительной версии, вместе с остальными членами группировки молодой человек планировал совершить покушение на журналисток.

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При этом следствие пока инкриминировало ему нападение на мигрантов, однако обвинение может переквалифицировать дело на подготовку теракта. Правоохранители предполагают, что к делу имеют отношение спецслужбы Украины.

Оперативники ФСБ задержали двух фигурантов дела после того, как они забрали из тайника автомат Калашникова. Они выяснили, что за убийство Симоньян и Собчак подросткам обещали по полтора миллиона рублей.

МИД России расценил подготовку покушения как очередное проявление террористической сущности Украины. Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украине к этой ситуации не имеет отношения.