Криминал 06 апреля 2023, 10:37 Очередного члена банды Басаева задержали в Карачаево-Черкессии ФСБ задержала за убийство 15 военных экс-участника банды Басаева и Хаттаба

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Жителя Карачаево-Черкесской Республики Абдуллялима Джумагишиева задержали по делу о боестолкновении 1999 года в Чечне между военными и участниками банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Арест мужчины показал Центр общественных связей ФСБ России.

Мужчину схватили 4 апреля, предъявили обвинение в совершении вооруженного мятежа, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Ессентукский городской суд арестовал его.

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По версии следствия, боевик вступил в банду Басаева в 1998 году. Будучи членом группировки Абдуллялим Джумагишиев совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, например, нападение на военных в станице Червленной Шелковского района 4 октября 1999 года. Радикалы подкараулили бойцов, устроили массированный обстрел, убили 15 военнослужащих и ранили 28 человек.

К 2021 году осудили более 80 человек, причастных к банде Шамиля Басаева. Уголовное дело против главаря прекратили из-за его смерти. Многие участники нападений погибли во время второй чеченской кампании, при попытке уйти из Грозного. Доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов ранее рассказал «360», что многие террористы тщательно замаскировались.