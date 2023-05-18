Криминал 18 мая 2023, 08:09 Очередная серия обысков прошла у соратников беглого депутата Ильи Пономарева «112»: в пяти регионах России прошли обыски у соратников бывшего депутата Ильи Пономарева

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Силовики устроили обыски в квартирах соратников бежавшего из России бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* и участников созданной им организации «Съезд народных депутатов»**. Следственные действия провели в пяти регионах страны, сообщил Telegram-канал «112».

В поле зрения правоохранителей попали партии «Яблоко» Нодари Хананашвили и Галина Фильченко, член КПРФ, кандидат в депутаты Госдумы VIII созыва, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Лобанов и другие. Следственные действия прошли в пяти регионах России, их провели у участников созданного в 2022 году в Польше «Съезда народных депутатов»**.

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Другая серия обысков прошла в декабре 2022 года в семи регионах у администраторов платформ и Telegram-каналов, связанных с Ильей Пономаревым*. Его самого заочно арестовали в Москве по делу о распространении фейков о российской армии. Депутат сбежал из страны и объявил, что в случае необходимости отправится в Вооруженные силы Украины.

* Илья Пономарев — физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** Организацию «Съезд народных депутатов» признали нежелательной на территории России.