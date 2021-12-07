«Очень сильно раскаиваюсь». СК опубликовал видео допроса избившей дочь жительницы Казани

Следственный комитет опубликовал видео допроса жительницы Казани, избивавшей годовалую дочь. Женщина признала свою вину и заявила, что раскаивается в содеянном. Она попросила прощения у всех, кто увидел ролики в интернете, где она жестоко обращалась со своим ребенком.

Следователи завели против матери избитой девочки уголовное дело по статье «Истязание». Расследование взял под свой контроль председатель СК Александр Бастрыкин.

В ведомстве сообщили, что в социальных сетях и СМИ появился видеоролик с издевательствами жительницы Казани над своей годовалой дочерью. Следователи установили, что страшные кадры сняты 1 декабря. Сама женщина в тот момент была пьяна.

Девочку передали медикам. Полиция завела против матери уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Бабушка избитой девочки рассказала, что невестка неоднократно устраивала скандалы своему сожителю, но никто даже не подозревал, что злость она начнет вымещать на ребенке. По словам пенсионерки, конфликты между сожителями возникали из-за чрезмерной любви женщины к алкоголю.