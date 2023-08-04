Эксклюзив 04 августа 2023, 17:07 «Очень хорошая девочка». Соседи рассказали об убитой в подъезде жительнице Воронежа Убитая в подъезде жительница Воронежа начала снимать жилье в этом доме 2 месяца назад

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Зарезанная в подъезде жилого дома в Воронеже мать восьмилетнего ребенка снимала квартиру всего два месяца. Но за это время она успела произвести хорошее впечатление на других жильцов. Об этом «360» рассказала ее соседка.

Она подчеркнула, что убийство девушки ее шокировало и она даже не смогла прийти на опознание.

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«Она снимала квартиру. Очень хорошая девочка была. Мне ее жалко очень. Жила с ребенком восьми лет около двух месяцев», — рассказала соседка.

Женщина добавила, что подозреваемого в убийстве сожителя никто не видел. Она подчеркнула, что вряд ли у него были ключи от квартиры, а в дом он проникал по звонку в домофон.

Сосед подозреваемого в убийстве рассказал, что молодой человек живет с матерью и отчимом, с которым он часто ездил на заработки в Москву на стройках. Он подчеркнул что этот мужчина был достаточно спокойным, чтобы пойти на убийство.

«Не тот характер у него», — заявил собеседник «360».

По данным регионального главка МВД, подозреваемым по делу об убийстве девушки, которую нашли с перерезанным горлом в подъезде дома, стал 24-летний житель Воронежа Андрей Кочетков. Правоохранители объявили его в розыск и разослали ориентировки.

Депутат городской думы Воронежа Артем Рымарь уточнил, что погибшая работала фитнес-тренером. Он добавил, что она постоянно занималась своим ребенком и показала себя как любящая мать. Рымарь принес соболезнования родным и близким погибшей.