Обыски прошли в правительстве Хабаровского края. Изъяты документы

«По обыскам в правительстве — вчера были сотрудники правоохранительных органов. Они запросили ряд документов, получили их и ушли. Никого не задерживали», — рассказала пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.

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По словам представителя завода «Амурсталь» в Хабаровском крае, следственные действия произошли и на его предприятии. Обыски связывают с поставщиками металлолома. «Амурсталь» в свою очередь принадлежит компании «Торэкс-Хабаровск» (ГК «Торэкс), при этом правоохранители пришли ко всей группе компаний.

По сообщениям местных СМИ, 25% долей в ООО «Торэкс» принадлежит супруге губернатора региона Ларисе Стародубовой. Поэтому обыски у губернатора Сергея Фургала объясняются проверкой всего «Торэкса».

«Фургал помог найти инвестора. Но после приобретения группой компаний „Торэкс“ имущественного комплекса для возобновления производства были необходимы дополнительные оборотные средства. Поручителем в банке для кредита тогда выступила супруга Фургала. Для это ей пришлось стать соучредителем», — объяснила Томченко.