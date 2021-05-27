В доме главы контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева проходят обыски, сообщил источник «360». Следственные мероприятия могут быть связаны с уголовным делом об организации террористического общества баталхаджинцами, лидерами которой являются братья Белхороевы, уточнил собеседник.

По данным источника, к дому главы контрольно-счетной палаты республики Мустафе Белхороеву в Назрани приехали силовики на нескольких машинах, среди которых УАЗ «Патриот», «Газель» и бронированный «Камаз».

Мустафа Белхороев — потомок ингушского шейха Батал-хаджи Белхороева, который в 19 веке основал идеологию баталхаджинцев. Сейчас ей руководят правнуки и праправнуки Батал-хаджи

С 2018 года фамилия Белхороевых стала фигурировать в криминальных сводках, после того, как 31 декабря баталхаджинцы потеряли своего лидера — Ибрагима Белхароева. Его расстреляли неизвестные.

По словам собеседника «360», семейный клан решил, что в убийстве их лидера замешан глава Центра «Э» МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. В середине января 2018 года на него было организовано покушение, но Эдьджаркиев остался жив. В результате следователи завели уголовное дело, в котором фигурировали около 30 человек. Среди них были члены клана Белхороевых.

Однако в ноябре 2019 году Эльджаркиев и его брат были убиты в Москве. Под подозрение попал сын Мустафы Белхороева Алихан, уточнил источник.

В июле 2020 года фамилия Белхороевых вновь всплывает в СМИ. На этот раз экс-депутата парламента и бывшего председателя горсовета Магаса Якуба Белхороева, брата Мустафы Белхороева, арестовали по делу о хищении 19 миллионов рублей из фонда соцстрахования. Тогда обыски прошли и у главы контрольно-счетной палаты Ингушетии, и у второго брата директор аграрного техникума Курейша Белхороева.