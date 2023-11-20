Криминал 20 ноября 2023, 15:20 Обыски по делу о коррупции прошли в ростовском суде ТАСС: в районном суде в Ростове-на-Дону прошли обыски по делу о коррупции РИА «Новости»

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Правоохранительные органы в Ростове-на-Дону провели обыски у председателя Ленинского районного суда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональные силовые структуры.

«Председателя Ленинского районного суда и еще одного судью заподозрили в коррупции в соучастии с бывшим председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой. В понедельник по их местам работы и жительства прошли обыски», — указали в публикации.

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В четверг, 16 ноября, обыски также прошли у судей Советского районного суда Ростова-на-Дону, председателя и трех судей которого заподозрили в получении взятки. Кроме того, уголовное дело завели против местного бизнесмена, который подозревается в даче взятки за «нужное решение суда».

Ранее Золотареву и ее заместителя Татьяну Юрову задержали в Москве в рамках дела о взяточничестве.

В начале ноября в Дагестане по делу о взятках задержали замглавы регионального управления МВД Руфата Исмаилова, писал RT.