Криминал 29 декабря 2022, 11:06 Обыски по делу беглого депутата Ильи Пономарева прошли в семи регионах России РИА «Новости»: следователи устроили обыски по делу депутата Пономарева в семи регионах РИА «Новости»

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Следователи пришли с обысками к администраторам Telegram-каналов и платформ, связанных с бывшим депутатом Ильей Пономаревым*. Операции провели одновременно в семи регионах, рассказал источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Собеседник агентства заявил, что следственные действия решили устроить у администраторов Telegram-каналов «Утро февраля», бывших муниципальных депутатов Москвы, которые приняли участие в ноябрьском съезде на территории польского города Яблонна, основателя платформы «Выдвижение» Михаила Лобанова.

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Кроме того, по данным ТАСС, оперативники пришли к бывшим депутатам Сергею Цукасову и Владимиру Залищаку. У них забрали документы, компьютеры и телефоны, проверили на сотрудничество со Службой безопасности Украины. В общей сложности обыски провели в семи регионах страны.

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Против Ильи Пономарева* открыли уголовное дело за распространение фейков о Вооруженных силах России. Он сбежал из страны в 2014 году, после обвинения в растрате средств фонда «Сколково».

* Илья Пономарев — физическое лицо, выполняющее функции иноагента.