03 августа 2023, 16:01
Обыски начались в Минздраве Самарской области
Полиция пришла с обысками в министерство здравоохранения Самарской области
Полицейские начали обыски в министерстве здравоохранения Самарской области. Об этом сообщил РИА «Новости» собеседник в правоохранительных органах.
«Сотрудники регионального главка МВД проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, на данный момент никто не задержан», — уточнил источник.
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Днем 3 августа депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что правоохранители задержали главу Минздрава Самарской области Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева. По словам парламентария, они проходят по делу о мошенничестве.
Хинштейн подчеркнул, что за неделю до этого предсказывал череду громких антикоррупционных разоблачений в регионе.
Бенян — не первый задержанный министр Самарской области за 2023 год. Главу регионального Минстроя Николая Плаксина заключил под стражу в апреле. Также в области задержали руководителя Госинспекции стройнадзора Владимира Захарьина, главу Фонда капитального ремонта Александра Константинова. А председатель Счетной палаты Елена Дуброва оказалась под домашним арестом.
Минздрав
Мошенничество
Полиция
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