СМИ: около 500 млн рублей наличными нашли в ходе обыска у Белозерцева

Следователи обнаружили около 500 миллионов рублей в ходе обыска в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 млн рублей», — приводит агентство слова своего собеседника.

Также ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Белозерцев этапирован в воскресенье вечером из Пензы в Москву.

«Белозерцев доставлен в Москву. Из аэропорта его везут в изолятор временного содержания на Петровке. Утром с ним и другими фигурантами дела продолжатся следственные действия в Главном следственном управлении СК РФ», — рассказал источник агентству. По его словам, ожидается, что во второй половине дня следователь обратится в Басманный суд с ходатайством об избрании Белозерцеву меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вместе с Белозерцевым, по словам источника агентства, задержан глава группы фармкомпаний «Биотек», бывший член Совета Федерации, бывший продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель, его супруга, а также директор компании «Фармация» Антон Колосков и два сотрудника представительства Пензенской области в Москве.

Белозерцев, как уточнил источник ТАСС, находился в разработке Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, его противоправная деятельность документировалась.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки на общую сумму 31 миллион рублей за лоббирование интересов фармацевтической компании «Биотэк» в регионе. На посту главы Пензенской области Белозерцев находился с 2015 года.