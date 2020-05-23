По данным следствия, обыск связан с делом основателя проекта Владимира Воронцова. Известно, что Худяков раньше работал во ФСИН, а потом стал участником «Омбудсмена полиции».

Воронцов обвиняется по статье «Вымогательство группой лиц». Предположительно, он шантажировал потерпевшего, который служил в одном из подразделений московского ГУ МВД. Воронцов требовал у него 300 тысяч рублей, угрожая выложить его личные фотографии.

Ранее Воронцов был арестован. Он проведет в СИЗО два месяца, согласно решению Тверского суда Москвы. До этого, 7 мая, в его квартире прошел обыск.

Также стало известно, что пензенский полицейский Роман Пираков лишился работы в МВД из-за своих роликов в Instagram. Он часто выкладывал видео паркура, а затем стал делать короткие юмористические ролики — вайны. Вскоре молодой человек обрел популярность и обзавелся десятками тысяч подписчиков. В ведомстве сочли, что это порочит честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов.