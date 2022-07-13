«Обычные люди». Соседи подозреваемой в организации детской порностудии рассказали о семье

Многодетную мать из Санкт-Петербурга заподозрили в создании детской порностудии у себя в квартире. Следственный комитет возбудил уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера и использовании несовершеннолетних в целях создания порнографии, сообщила пресс-служба ведомства по северной столице.

По данным следствия, женщине 1978 года рождения помогал ранее судимый за аналогичные преступления житель Санкт-Петербурга 1949 года рождения.

«Обвиняемые, действуя совместно по предварительному сговору, с августа 2018 года по сентябрь 2021 года, <…> систематически совершали в отношении несовершеннолетних дочерей обвиняемой (2007, 2008 и 2010 года рождения) насильственные действия сексуального характера, а также используя технические средства производили фото- и видеосъемку несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов», — сообщили в пресс-службе СК.

Задержанным предъявили обвинения, правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.

Соседка петербурженки — Анастасия Соловьева рассказала «360», что не замечала за семьей ничего необычного. По ее словам, соседи не появлялись на людях пьяными, однако дети производили впечатление брошенных — их часто видели в грязной одежде.

По словам Дениса Тимофеева — другого соседа задержанной, дети ходили в школу и гуляли с собакой во дворе. Он добавил, что не слышал шума или криков из квартиры подозреваемой.

Перед судом в Оренбургской области предстанет 42-летний местный житель. Его заподозрили в распространении детского порно. Ранее он уже нес ответственность за аналогичные преступления.