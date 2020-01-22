Обворовали квартиру безработной петербурженки: украли пять миллионов рублей и кольцо с бриллиантом
Из квартиры безработной жительницы Санкт-Петербурга украли пять миллионов рублей, кольцо с бриллиантом и документы на земельный участок. Это произошло, пока женщина была на отдыхе. Об том сообщил портал «Политика сегодня».
По данным полиции, женщина подозревает в преступлении человека, который менял замок в ее квартире незадолго до Нового Года.
Ущерб составил пять миллионов 580 тысяч рублей. Заведено уголовное дело.