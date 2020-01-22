    22 января 2020, 14:00

    Обворовали квартиру безработной петербурженки: украли пять миллионов рублей и кольцо с бриллиантом

    Дарья Морозова

    Из квартиры безработной жительницы Санкт-Петербурга украли пять миллионов рублей, кольцо с бриллиантом и документы на земельный участок. Это произошло, пока женщина была на отдыхе. Об том сообщил портал «Политика сегодня».

    По данным полиции, женщина подозревает в преступлении человека, который менял замок в ее квартире незадолго до Нового Года.

    Ущерб составил пять миллионов 580 тысяч рублей. Заведено уголовное дело.