Обвиняемым в убийстве таксиста ради 400 рублей вынесли приговор в Башкирии

Приговор в виде 12 и 19 лет колонии строгого режима вынес Верховный суд Башкирии двум жителям Дюртюлинского района республики, обвиняемым в убийстве таксиста. Подсудимые напали на свою жертву в июле 2021 года.

В материалах дела говорится, что мужчины готовились совершить несколько нападений на таксистов, чтобы забрать их машины и деньги. Но первое же нападение оказалось неудачным.

Злоумышленники, вооружившись веревкой, вызвали такси и планировали напасть на водителя. Но владелец машины понял преступный замысел своих пассажиров и убежал. В этот же день подсудимые напали еще на одного водителя. Пока один расправлялся с владельцем автомобиля, второй следил за обстановкой, чтобы предупредить о возможных свидетелях подельника.

Наживой злоумышленников оказались 400 рублей, которые они нашли в салоне машины. На эти средства они купили алкоголь, а когда сели обратно в автомобиль, их задержали сотрудники ГИБДД.

В ходе расследования уголовного дела мужчины признали свою вину частично. Суд отправил обвиняемых в колонию строгого режима на 12 и 19 лет. После освобождения ограничение свободы для них сохранится на срок 1,5 и два года. Приговор в законную силу не вступил.