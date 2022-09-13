Обвиняемым в убийстве бизнесмена Калмановича вынесли приговор | 360°

Криминал 13 сентября 2022, 15:33 Поделиться Telegram

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Viber Обвиняемым в убийстве бизнесмена Калмановича вынесли приговор СК: киллеров бизнесмена Шабтая Калмановича отправят в колонию строгого режима РИА "Новости"

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Признанные виновными коллегией присяжных участники убийства предпринимателя и спортивного функционера Шабтая Калмановича получили сроки от 18 до 22 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба московского главка СК.

Предприниматель попал под обстрел киллеров в ноябре 2009 года, когда проезжал мимо Новодевичьего монастыря. Калманович выбрался из машины и умер на проезжей части.

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С места происшествия госпитализировали водителя предпринимателя. Врачи спасли мужчину от полученных им огнестрельных ранений.

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Фигурантами уголовного дела стали трое ранее судимых уроженцев Ингушетии: Багаудин Костоев, Али Белхороев и Батыр Тумгоев. Их признали виновными в убийстве организованной группой по найму, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Согласно материалам дела, организатором убийства стал Тумгоев. Он выяснил маршрут передвижения Калмановича и сообщил своим подельникам. Mercedes предпринимателя киллеры преследовали на Lada Priora. Поравнявшись с иномаркой, Костоев открыл огонь. Следователи нашли на месте преступления не менее 19 гильз.

Суд назначил Костоеву 22 года колонии строгого режима, Белхороеву — 20 лет, а Тумгаева отправил за решетку на 18 лет. Кто стал заказчиком убийства Калмановича, выяснить не удалось.

Шабтай Калманович был совладельцем Тишинского и Щелковского рынков Москвы, организовывал гастроли в столице Майкла Джексона, Лайзы Минелли и Хосе Каррераса, а также занимал пост генерального менеджера женской сборной России по баскетболу.

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