Обвиняемым в убийстве 100-летнего ветерана в Башкирии вынесли приговор

Верховный суд Башкирии вынес приговор двум обвиняемым в убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. В распоряжении «360» появились кадры с заседания суда.

Один из осужденных получил 23 года колонии строгого режима. Другого приговорили к 10 годам.

Ветерана убили в июле 2020 года. Его тело нашли в деревне Леуза Кигинского района, где Иван Несмеянов жил в одиночестве. По версии следствия, преступники узнали о сбережениях фронтовика, которые он копил годами, и спланировали нападение на его дом. Они проникли в жилище ночью, привязали 100-летнего дедушку к стулу. Когда он сказал преступникам, где хранит миллион рублей, они пробили ему голову и скрылись. От полученных травм ветеран скончался. Подозреваемых задержали спустя два месяца. СМИ писали, что предполагаемых убийц поймали за другие преступления, но в ходе разбирательства выяснилось, что они могут быть причастны к убийству. Украденные деньги задержанные спрятали в лесу.

Иван Несмеянов воевал на Забайкальском фронте, принимал участие в Маньчжурской операции.